Еще у 230 человек был выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- За 25 декабря проведено 581 исследование, из них выявлено 218 случаев заболевания (37,5%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки с выздоровлением был выписан 71 человек.За сутки от коронавируса скончались 15 жителей Республики.За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 14 523 человек. Из этого числа 8506 жителей выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1302 летальных случая. Лечение продолжают 4715 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности)