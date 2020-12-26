За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 21 единица, - сказали в СЦКК.В представительстве рассказали, что киевские силовики вели огонь по поселкам Новая Таврия, Коминтерново и Ленинское на юге ДНР- При обстрелах применялись минометы и гранатометы, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности)