В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР, по данным проведенных 25 декабря исследований, был выявлен еще у 11 жителей.- Всего по состоянию на 09.00 26 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2043, – говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выписано шесть человек.- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1710 человек, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 167 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжают 333 пациента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР муниципальные учреждения здравоохранения переходят в госсобственность: что изменитсяС 1 января медиков переведут в новый штат Министерства здравоохранения Республики (подробности)