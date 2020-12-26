В Государственном банке ЛНР рассказали, как будут работать отделения в новогодние праздники.30 декабря – отделения работают с клиентами до 14:00;с 31 декабря по 3 января – нерабочие праздничные дни;с 4 по 6 января – отделения работают в обычном режиме;с 7 по 10 января – нерабочие праздничные дни.В Госбанке уточнили, что операции с открытыми в казначействе счетами будут осуществляться с 5 января.Выплата пенсий начнется 6 января.Тем временем, «Почта ЛНР» также проинформировала о графике работы в период праздников. Отделения почтовой связи будут работать в следующем режиме:- 30 декабря и 6 января – по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня на час;- 31 декабря, 1, 2, 3, 7 января – выходные дни;- 4, 5 января – рабочие дни;- с 8 января отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.Луганчанам, которые намерены пойти в банк или на почту в начале января, стоит учесть этот график.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотрудники ОБСЕ развернули в ЛНР незаконный бизнесПрикрываясь иммунитетом от уголовного преследования в Республике, работники миссии вели деятельность в обход налоговой (подробнее)