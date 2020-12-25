Сегодня, 25 декабря, Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от квартир из маневренного фонда Донецка военнослужащим, членам семей погибших защитников, а также жителям, чьи дома были полностью разрушены в результате украинской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.- Хочу пожелать вам в новом жилье уюта, тепла, чтобы у вас все получалось. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем тем, кто испытывает чувство патриотизма к своей земле и понимает важность того, что мы делаем. Здесь есть семьи наших погибших защитников. Хотел бы выразить вам благодарность и сказать, что вся Республика в неоплатном долгу, – сказал Глава ДНР, после чего вручил ключи от семи квартир.Денис Пушилин сообщил, что в этом году из маневренного фонда уже выделена 41 квартира, еще планируется до конца года выдать 18 квартир.- Надеюсь, что это будет продолжаться и в следующем году, уже в более серьезных объемах, - подчеркнул Глава ДНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР муниципальные учреждения здравоохранения переходят в госсобственность: что изменитсяС 1 января медиков переведут в новый штат Министерства здравоохранения Республики (подробнее)