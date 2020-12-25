В Горловке задержали мужчину, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия в одном из кафе города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Горловского ГУ УМВД.- Сотрудники Центрально-городского райотдела полиции задержали 35-летнего мужчину, который открыл стрельбу в кафе, — отметили в ведомстве.Стрелком оказался постоянный посетитель заведения. Мужчина после того, как он выпил пол-литра крепкого напитка, достал пистолет и произвел выстрел в потолок.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали дебошира. У него забрали самодельный пистолет, который был направлен на экспертизу. Впрочем, нарушитель общественного порядка продолжил хулиганить уже в отделе полиции. Там оскорблял людей и не реагировал на замечания полицейских.В МВД отметили, что действия дебошира подпадают под санкции ст. 242 УК ДНР (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка) и ст. 256 УК ДНР (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ МВД ДНР рассказали, как будут проверять документы у жителей во время Новогодних праздниковВ Республике на десять дней отменили комендантский час, поэтому усилили меры по охране порядка и безопасности (подробнее)