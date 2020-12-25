Министерство транспорта ДНР организовало дополнительные автобусные маршруты в направлении Российской Федерации на время новогодних праздников. Об сообщили в пресс-службе ведомства.- Обратились перевозчики, что спрос на поездки большой, мы пошли им навстречу, - рассказали в минтрансе.Уже организовано около 10 дополнительных отправлений по международным маршрутам: Донецк – Москва, Горловка – Москва, Донецк – Ялта, Горловка – Севастополь, Макеевка — Севастополь.С графиком поездок и наличием билетов можно ознакомиться на официальном сайте «Автовокзалы Донбасса» avtovokzal-dnr.com, или по телефону 071- 476 – 61 – 81.. Цены пока не повышались. К примеру, билет в Москву стоит около 1800 рублей, а в Крым 2200.- Места есть, пока ажиотажа мы не наблюдаем, но ближе к Новому году пассажиров станет в разы больше, - рассказали на «Южном автовокзале». – Вот прямо сейчас выезжаем в Севастополь. 25 часов, и вы в Крыму!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украина заблокировала прямой проезд гуманитарного груза Красного Креста в ЛНРГумконвою пришлось ехать транзитом через ДНР (подробнее)