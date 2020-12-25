Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 205 жителей, а 16 – умерли. За это время 276 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 597 исследований, из них выявлено 195 случаев заболевания (32,7%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 14293. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 4571 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 8435. Летальных случаев – 1287.Также за сутки выявлены 90 случаев пневмоний, на 16 случаев меньше, чем за предыдущий день. 75 человек госпитализировали. Всего на лечении 1770 пациентов с пневмониями, из них 643 на кислородной поддержке (+26 за сутки).Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина заблокировала прямой проезд гуманитарного груза Красного Креста в ЛНРГумконвою пришлось ехать транзитом через ДНР (подробнее)