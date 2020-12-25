В ЛНР за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 10 жителей. За это же время коронавирусом заболели 23 человека. Двое жителей умерли от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2032. За последние сутки – 23. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1704 человек. Из них за сутки - 10, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день двое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 166 человек.Тем временем, в ЛНР запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Запрет касается даже новогодних утренников для детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина заблокировала прямой проезд гуманитарного груза Красного Креста в ЛНРГумконвою пришлось ехать транзитом через ДНР (подробнее)