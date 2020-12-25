На пункте пропуска «Успенка» в связи с реконструкцией временно ограничено движение транспорта при прохождении границы Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов ДНР.- Таможенный пост «Успенка» работает в штатном режиме, однако в связи с проведением реконструкции пункта пропуска «Успенка» и началом строительно-монтажных работ на полосе движения пункта создаются большие неудобства для движения граждан и транспорта, что приводит к скоплению транспортных средств и увеличению очередей, - говорится в сообщении.Вчера дончане, которые пересекали границу в Успенке, жаловались, что приходится стоять в очереди по семь и больше часов. Поэтому в Миндоходов рекомендуют жителям ехать на другие пункты пропуска - «Мариновка» или «Новоазовск», расположенные на границе с Российской Федерацией.Еще лучше воздержаться от дальней поездки – синоптики предсказывают на сегодня снегопад и ледяной дождь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ МВД ДНР рассказали, как будут проверять документы у жителей во время Новогодних праздниковВ Республике на десять дней отменили комендантский час, поэтому усилили меры по охране порядка и безопасности (подробнее)