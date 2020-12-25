В ГАИ МВД ДНР предупредили, что в ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности.- Рекомендуем не откладывать оформление полиса ОСАГО на последний момент. За отсутствие полиса водители будут привлекаться к административной ответственности, - сказали в пресс-службе УГАИ.Напомним, что в соответствии с Законом ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», водители обязаны оформить договор обязательного страхования. С 1 декабря в Республике вступила в силу норма этого закона, согласно которой за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. А за управление транспортным средством, не вписанным в полис, сумма штрафа составит 500 рублей.Но пока сотрудники ГАИ не штрафовали водителей. В автоинспекции сообщили, что сейчас проводятся мероприятия по урегулированию технических и юридических вопросов для выполнения норм данного закона в части привлечения водителей к административной ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ МВД ДНР рассказали, как будут проверять документы у жителей во время Новогодних праздниковВ Республике на десять дней отменили комендантский час, поэтому усилили меры по охране порядка и безопасности (подробнее)