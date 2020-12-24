25 сентября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В первой половине дня будет держаться облачная погода и низкая температура воздуха. Но вечером столбик термометра начнет показывать плюсовые значения. Потом пойдет снег с дождем и асфальт покроется ледяной корочкой.С 21.00 24 декабря по 21.00 25 декабря температура воздуха будет колебаться от -9 градусов мороза утром и до +3 градусов вечером. Будут сильные порывы ветра – до 13 метров в секунду. Воздушные потоки будут двигаться преимущественно в южном направлении.Народный прогноз погоды. 25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона чудотворца. В народе считается, что это самый холодный день месяца. А еще он определяет характер всей зимы. Если будет солнечно, то на дни святых (7-19 января) будут ясными. А когда на ветках появляется иней, то быть Новому году теплым и пасмурным. Ясная ночь у предков означала холодную зиму и жаркое лето. А если ночь темная, то быть зиме теплой, а лету пасмурным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Снег, гололед, ветер и туман\\": в ДНР ожидается ухудшение погодных условийУхудшение погодных условий прогнозируется на 25 и 26 декабря (подробнее)