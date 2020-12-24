Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала проверку в отношении своих сотрудников в ЛНР, которые промышляли незаконной деятельностью в Республике. Их обвиняют в незаконной доставке посылок и перегоне машин из Европы. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Владислав Дейнего.— Сразу же после сообщений в СМИ СММ начали проводить проверку, изучать эти обстоятельства, и в случае, если изложенные факты получат подтверждения, руководство Миссии предпримет необходимые меры для того, чтобы пресечь противоправные действия своих сотрудников, — отметил Дейнего.Глава республиканского МИД сообщил, что провел переговоры с руководством мониторинговой миссии по данному поводу. И те «с полной серьезностью» отнеслись к предоставленной информации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотрудники ОБСЕ развернули в ЛНР незаконный бизнесПрикрываясь иммунитетом от уголовного преследования в Республике, работники миссии вели деятельность в обход налоговой (подробнее)