В сентябре прошлого года произошел обрыв спицы на аттракционе \\"Колесо обозрения\\" в парке Щербакова. Не удивительно, ведь прослужило оно 38 лет! Тогда же было сделано заключение о невозможности его дальнейшей эксплуатации, что очень опечалило дончан. Помнится, что на теме не преминули поспекулировать украинские патриоты в духе \\"все пропало!\\"И вот новость от донецкой администрации Алексея Кулемзина - колесу обозрения быть! И оно будет даже круче прежнего.- Жители Ямало-Ненецкого округа подарят дончанам новый аттракцион, - сообщил глава Донецка. - На специализированном предприятии в Свердловской области уже начато его производство. Надеемся, что уже в следующем году современное и безопасное колесо обозрения появится в нашем парке.Алексей Валерьевич рассказал, что новое колесо обозрения будет высотой более 28 метров, в нем будет 18 кабинок, из которых 8 - будут отапливаемыми, а одна кабинка предусмотрена для людей с ограниченными возможностями.Вскоре в парке Щербакова начнутся работы по демонтажу старого колеса обозрения, а затем будет готовиться фундамент для нового аттракциона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробности)