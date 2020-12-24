В ближайшие дни в Донецкой Народной Республике ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков будет туман, мокрый снег, порывистый ветер и гололедица на дорогах. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР.— Днем 25 декабря 2020 года в ДНР и Донецке ожидаются сложные погодные условия: порывистый ветер 15-20 метров в секунду, туман, видимость 100-500 метров, гололед, осадки (снег, мокрый снег, дождь); на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.Такая погода сохранится вплоть до 26 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпортсменка из Горловки завоевала первое место на Чемпионате мира по пауэрлифтингу в МосквеАнна Землянская завоевала первое место в становой тяге. Она оторвала от земли штангу весом 145 килограмм (подробнее)