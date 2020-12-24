В дежурную часть Ленинского РУВД МВД ЛНР поступило сообщение о том, что на одном из рынков Луганска неизвестные перегружают из автомобиля миссии ОБСЕ большие коробки в авто с украинским госномером. В ходе последовавшей проверки полиция выяснила - один из сотрудников Специальной мониторинговой миссии оказался причастным к незаконной доставке посылок в ЛНР. Их отправляли с подконтрольной Украине территории Луганщины.- Было установлено, что Шкарупин Юрий Юрьевич, 1984 года рождения, являясь действующим сотрудником луганской команды СММ ОБСЕ, незаконно переправлял посылки с территории, подконтрольной украинским властям (Северодонецк), в Республику, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.В ведомстве уточнили, что общий вес доставленных Шкарупиным посылок в ЛНР составил более полтонны. Таким способом горе-бизнесмен смог «подзаработать» с июня по сентябрь свыше 200 тысяч рублей.Читайте такжеМЧС ЛНР: продажа пиротехники на рынках запрещенаЖителей Республики призвали быть осторожными при покупке и использовании взрывоопасных изделий (подробнее)