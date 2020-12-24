С 17 по 29 декабря в Москве проходил Чемпионат мира по пауэрлифтингу. На этих соревнованиях также выступала жительница Горловки и тренер спортивного клуба «Matrix» Анна Землянская.Спортсменка завоевала первое место в упражнении – становая тяга. Она подняла штангу весом 146 килограмм. По итогу соревнований она заняла второе место. В сумме подняв 332,5 кг в различных спортивных дисциплинах – присед 117,5 килограмм, тяга 145 килограмм, жим 70 килограмм. Собственный вес Анны 56 килограмм.— Получила хороший опыт, участия на таких крупных соревнованиях, увидела спортсменов высокого уровня, очень приятно было соревноваться с ними. Это дало толчок на дальнейшее движение, скажем так замотивирована и намерена побеждать! Есть планы на будущее, пока озвучивать не буду, но когда выступаешь на соревнованиях такого уровня, видишь элитных спортсменов, беседуешь с ними, то амбиции растут. Поэтому в новый год с новыми силами к новым вершинам и конечно же к победам, — рассказала Анна в своем Instagram.Готовил к Чемпионату мира спортсменку тренер Аркадий Шалоха, рекордсмен IOF, многократный чемпион многих турниров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробнее)