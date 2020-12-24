Реализация пиротехнических изделий допускается только в специализированных магазинах, заявили в пресс-службе ведомства. Приобретение петард сомнительного производства на рынке может обернуться трагедией.- При покупке пиротехнического изделия в магазине внимательно изучите инструкцию: условия хранения и применения, срок годности, способы безопасной подготовки и пуска, сертификат качества, - говорят спасатели.Напоминают при этом: категорически нельзя использовать просроченную пиротехнику, зажигать петарды, бенгальские огни и хлопушки в жилых помещениях.Не направляйте хлопушки в лицо, на открытый огонь или лампы. Не бросайте пиротехнические изделия под ноги прохожих, из окон и балконов, не поджигайте фейерверки на крышах домов.Также рискованно для здоровья разбирать, переупаковывать или ремонтировать подобные вещи. Не стоит использовать и пиротехнику с дефектами - трещинами, поврежденным корпусом или фитилем.Читайте такжеНовый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробнее)