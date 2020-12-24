За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР диагностировали у 28 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики.— Всего по состоянию на 09:00 24 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2009, — говорится в сообщении.В Луганской Народной Республике снова наблюдается стремительный рост количества больных коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост больных ставит новые антирекорды практически каждый день. В прошедшие сутки прирост составил почти 40 новых пациентов с COVID-19.При этом из общего числа случаев заражения коронавирусной инфекцией 1694 пациента уже перебороли болезнь. А летальных случаев зарегистрировано 164.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 24 декабря 2020 года: 8159 жителей ДНР побороли COVID-19Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 декабря (подробнее)