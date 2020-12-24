25 декабря к Новому году в Донецке 2021 пройдет открытие главной елки Республики. В связи с чем в центре города в этот день будет ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе УГАИ МВД.— С 15:00 и до окончания мероприятия в центральной части Донецка, по ул. Постышева от пр. Комсомольский до пр. Гурова, будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта, — говорится в сообщении.Так что в Госавтоинспекции рекомендуют участникам дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Въезд в центральную часть города будет заблокирован патрульными автомобилями и сотрудниками ДПС.Также правоохранители призывают граждан не парковать до начала мероприятия свой транспорт в указанных участках улично-дорожной сети города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пушкин feat Прокофьев»: Молодежный оркестр Донецка готовит уникальное выступлениеСтихи Пушкина из «Евгения Онегина» положат на музыку Прокофьева (подробнее)