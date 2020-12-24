В пятницу, 25 декабря, на линии соприкосновения в ДНР будет работать КПВВ «Еленовка». Пропуск граждан будет осуществляться на прежних условиях. Нужно иметь регистрацию на территории Украины для выезда из ДНР, а для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.— В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, — говорится в сообщении оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в ДНР.На линии соприкосновения все еще есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19. Если результат отрицательный, то двухнедельную самоизоляцию можно провести дома. В случае положительного результата, полагается карантин в стационаре для проведения дальнейшего обследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 24 декабря 2020 года: 8159 жителей ДНР побороли COVID-19Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 декабря (подробнее)