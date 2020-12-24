За прошедшие сутки на лечение с коронавирусом поступил 191 пациент. У 154 человек диагноз был поставлен с помощью теста, а у 37 – клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Донецкой Народной Республике было зарегистрировано всего 14 088 пациентов с COVID-19. Из них на лечении находятся 4658 пациентов, побороли болезнь 8159 человек, летальных случаев – 1271.— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ 2021 году пенсии в ДНР повысят дваждыГлава Республики издал указ (подробнее)