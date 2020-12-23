24 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике будет сплошная облачность. Без осадков.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус одного до минус трех градусов.В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы». Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.По прогнозам синоптиков, днем 25 декабря температурный фон останется прежним, пойдет снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробности)