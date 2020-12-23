Новый год 2021 в Луганске не за горами. Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом отменил действие режима комендантского часа с 30 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.- С целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 30 декабря 2020 года до 04.00 10 января 2021 года. Ввести в действие режим комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 10 января 2021 года, - говорится в документе.Напомним, комендантский час в соответствии с указом главы ЛНР на территории Республики действует с 23.00 до 04.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 1981 человекаОб этом сообщает Минздрав (подробнее)