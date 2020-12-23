Министерство транспорта ДНР усилило автобусные рейсы в Российскую Федерацию на время новогодних праздников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минтранса.- Специалистами департамента автомобильного и железнодорожного транспорта по обращениям республиканских перевозчиков вводятся дополнительные отправления на международные рейсы в Российскую Федерацию, в том числе в Крым, - говорится в сообщении.В частности, в связи с ростом спроса на поездки за пределы Республики увеличено количество автобусов в направлении Москвы и Севастополя.На сегодня организовано около десяти дополнительных отправлений по международным маршрутам: Донецк - Москва, Горловка - Москва, Донецк - Ялта, Горловка - Севастополь, Макеевка - Севастополь.С графиком поездок и наличием билетов можно ознакомиться на сайте ГП «Автовокзалы Донбасса».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 декабря 2020 года: Лечение от Covid-19 проходят 4575 пациентовМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 23 декабря 2020 года (подробности)