За невысокую елочку отдают мало, но спрос на них большой. Цена таких - около 500 рублей. За 2-метровую зеленую красавицу просят в среднем тысячу, а за самые высокие и пышные деревья - больше двух-трех тысяч. Последних на рынках значительно меньше, спрос небольшой.- Мы больше на ветках заработаем, - говорит хозяин одной из точек Валерий. – Это нужно ж еще сосну вырубить, привезти. Сейчас люди не покупают большие сосны, так что на всех базарах в основном маленькие.Тем временем, в тренде – искусственные елки. Доставят на дом – до двух тысяч рублей.- Наши елки раскупаются, - говорит менеджер фирмы «Новый год» Наталья Зайченко. - Сейчас даже ценят лес, у нас же его в Республике так мало.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробности)