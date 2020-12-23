Зимние каникулы в школах Донецкой Народной Республики начнутся 31 декабря, а учебный процесс возобновится 11 января. Об этом сегодня сообщили в Министерстве образования и науки.- Вторая четверть заканчивается 30 декабря, на следующий день школьники идут на каникулы. Третья четверть начнется уже 11 января, - рассказали в Минобразования.Ранее из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в школах Республики были изменены сроки учебных четвертей и каникул: осенние каникулы были установлены сроком на 21 день - с 5 до 25 октября. Позже они были продлены еще на неделю. Занятия в школах в очной форме возобновились 2 ноября.мЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробности)