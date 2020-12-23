За прошедшие сутки в ДНР у 106 человек выявили пневмонии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- Это на 62 случая меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 81, - говорится в сообщении.По данным Минздрава, всего в Республике проходят лечение 1777 пациентов с пневмониями, из них 643 - на кислородной поддержке (плюс 27 за сутки).На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4575 пациентов, выписаны – 8066 человек, летальных случаев – 1256.В ДНР функционирует горячая линия Минздава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробнее)