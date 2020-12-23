Паспорта ДНР с начала их выдачи получили больше 600 тысяч человек. Об этом сегодня сообщили в Центре по связям с общественностью Министерства внутренних дел Республики.- В марте 2016 года стартовала кампания по выдаче паспортов гражданина Донецкой Народной Республики. Сотрудники Миграционной службы выдали больше 600 тысяч паспортов ДНР, - сообщили в ЦОС МВД ДНР.Паспорт ДНР нужен для получения российского паспорта. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин во время Прямой линии с жителями Донбасса заявлял, что число жителей Донецкой Народной Республики, которые получили российское гражданство в упрощенном порядке, достигло почти 200 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробности)