Больницы ЛНР в 2020 году получили больше 60 автомобилей. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Учреждения здравоохранения давно нуждались в пополнении автопарка, поскольку были укомплектованы автотранспортом всего на 70 процентов от потребности, причем, абсолютное большинство автомобилей изношено.- В этом гожу Министерством здравоохранения закуплено больше 60 автомобилей, в том числе, для центра медицины и катастроф, и это очень важно, потому что сегодня наши доктора имеют возможность на машинах, оснащенных новейшим оборудованием, оказывать помощь нашим жителям, - рассказала руководитель Минздрава.По словам Наталии Пащенко, в течение года власти приобрели и передали регионам 25 карет Скорой. Были закуплены и рефрижераторы для транспортировки лекарств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украинский разведчик из 14-й бригады ВСУ в состоянии наркотического опьянения забрел на позиции ЛНРНародная милиция задержала командира отделения разведывательного взвода (подробности)