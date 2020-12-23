В Донецкой Народной Республике пенсии вырастут на 17 процентов с 1 января и еще 17 процентов – с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном сегодня на официальном сайте лидера страны.- В целях повышения уровня социальной защиты граждан, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17 процентов размеры пенсионных выплат. С 1 июля 2021 года увеличить пенсии - тоже на 17 процентов, - говорится в документе.В предыдущий раз пенсии в Республике повышались 1 января 2020 года. Тогда минимальные выплаты впервые превысили размер аналогичных украинских (1638 гривен). На данный момент минимальная пенсия в ДНР - 4800 рублей. Ранее Денис Пушилин заявлял о планах к 2022 году повысить пенсии жителям до уровня Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробнее)