За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 897 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- За 22 декабря проведено 428 исследований, из них выявлено 179 случаев заболевания и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4575 пациентов, выписаны – 8066 человек, летальных случаев – 1256.В ДНР работает горячая линия Минздава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробности)