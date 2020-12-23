Украинские боевики три раза за сутки нарушили «перемирие» на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Обстрелам подверглись районы поселка Донецкий и села Калиновка, - говорится в сообщении СЦКК.Противник вел огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов и АГС.В результате обстрелов погибли два военнослужащих Народной милиции.- Огневая активность противника была подавлена, потери уточняются. Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК для принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков, - сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Под огнем ВСУ оказались поселок шахты Гагарина, Михайловка и ЛенинскоеВСУ три раза нарушили «перемирие» в ДНР за сутки (подробнее)