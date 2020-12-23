Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 50 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Обстрелам на горловском направлении подверглись районы поселков шахты имени Гагарина и Михайловка, на мариупольском направлении - окрестности Ленинского, - констатируется в сообщении.Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.К тому же украинские боевики продолжили укреплять свои позиции в районе Опытного. СЦКК зафиксировал проведение там инженерных работ.Напомним, что сейчас в Донбассе перемирие. Запрещено применять любой вид оружия, стягивать технику, проводить диверсии, инженерные работы и запускать беспилотники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробности)