Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 1981 человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.- Всего по состоянию на 09.00 23 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1981, - говорится в сообщении.Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1684 человека.Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«За шпионаж и подготовку теракта»: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ, который был заброшен в Республику в ходе обмена пленнымиУроженца Киевской области приговорили к 17 годам лишения свободы (подробнее)