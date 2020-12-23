Гидравлические испытания на обновленном водоводе в центре Донецка привели к утечке воды вечером 22 декабря.- На улице Артема проводились пусконаладочные работы и работы по гидравлическому испытанию с повышенным давлением, превышающим нормативную работу этого водовода. В результате был выявлен дефектный манжет на компенсаторе, приведший к утечке воды. По информации подрядной организации, на 23 декабря на выявленном участке запланированы работы по замене манжета. Водовод будет запущен в эксплуатацию после повторных испытаний, - прокомментировал начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Иванов.Как «КП» сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы, подрядная организация планирует завершить работу к вечеру 23 декабря. Водовод у нее будет находиться на гарантийном обслуживании в течение 10 лет.Напомним, что 7 декабря были завершены строительные работы по реконструкции водовода по улице Артема протяженностью 500 погонных метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке задержали перевозчика-мошенникаОб этом сообщили в МВД ДНР (подробнее)