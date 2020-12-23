В результате украинского обстрела погибли два военнослужащих ЛНР

ВСУ открыли огонь по Калиново из 82-миллиметровых минометов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований района села Калиновка погибли два военнослужащих Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- По преступному приказу командира 59-й бригады Шаповалова боевики батальона открыли минометный огонь, выпустив с позиций (в районе) населенного пункта Луганское восемь 82-миллиметровых мин в направлении населенного пункта Калиновка, - говорит Лещенко. - С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения, не совместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что огневая активность противника была подавлена, потери уточняются.

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