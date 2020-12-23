В Шахтерске ведутся поиски двух рыбаков

Мужчины рыбачили на Петровском озере Фото: Павел КЛОКОВ

Глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщил, что вечером, 22 декабря, под лед на Петровском озере в районе села Мануйловка провалились двое рыбаков.

- В селе Петровское Мануйловской сельской администрации на Петровском водоеме сегодня в 20.30 двое рыбаков провалились под лед, - сообщил он.

Мэр города отметил, что по предварительным данным, это жители города Тореза 30 и 50 лет», – отметил Шатов.

- На месте происшествия работают спасатели и сотрудники МВД, - рассказывает Шатов. - Личности пропавших устанавливаются.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Республики (подробности)