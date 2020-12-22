Погода в Донецке на день: 23 декабря температура воздуха опустится до -8

Температура воздуха опустится до -8 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду, 23 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до восьми градусов нижу нуля

- Весь день в Донецке было облачно. Ночью начался мелкий снег, но ближе к утру он закончился, и больше в этот день осадков не ожидается, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -6 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -8 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует шесть градусов мороза.

Скорость ветра 3,7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью.

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