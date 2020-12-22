Глава ДНР разрешил проведение детских новогодних утренников

Новогодние утренники состоятся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал распоряжение, согласно которому временно приостанавливается действие некоторых ограничительных мер на проведение детских новогодних утренников в учреждениях образования и культуры ДНР.

Разрешить руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных соответствующим министерствам, администрациям городов и районов проведение новогодних и рождественских мероприятий для детей без участия родителей (законных представителей), - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте Главы ДНР.

Утренники будут проводиться с соблюдением предусмотренных законодательством мер и профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях и организациях при условии обеспечения наполняемости помещений людьми из расчета 50% от допустимого расчетного количества.

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