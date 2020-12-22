Александр Ходаковский рассказал о причинах задержки получения паспортов РФ в ДНР

Вот такой набор есть почти у 190 тысяч жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский высказал свое мнение о темпах получения российского гражданства в ДНР.

Он признал, что они ниже ожидаемого.

- В принципе, система отстроилась, механизм заработал почти на пике возможного, но есть пара моментов, которые существенно влияют на «пропускную» способность. Один из них – спецпроверка, - сказал Александр Сергеевич. - В цепочке этапов подготовки пакета документов для получения российского паспорта это звено играет ключевую роль, и это очень узкое место: этого обстоятельства никому не избежать, но если приемом документов у граждан и их дальнейшим сопровождением занимается целая сеть уполномоченных подразделений МВД, то спецпроверкой занимается всего несколько сотрудников УБОПа.

По мнению Александра Ходаковского именно нехватка специалистов, вызванная ограничением штатов, приводит к тому, что на этапе спецпроверки возникает затор, существенно снижающий темпы паспортизации.

- В результате отказа министру МВД в расширении штатов не срывается, но очень тормозится решение глобальной задачи, - добавил он. - Среди всех наших объективных проблем эта - решаема, - но нужно принять необходимые меры и увеличить численность специалистов на таких направлениях.

Напомним, на сегодня 188 404 жителей ДНР уже получили российское гражданство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День подписчика в Донецке: «Комсомольская правда» пообщалась с читателями

Годовую подписку на издание можно оформить до 25 декабря (подробнее)