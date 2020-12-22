В Донецке задержали перевозчика-мошенника

В Донецке задержан мошенник. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции Куйбышевского района Донецка задержали мошенника. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Жертвой злоумышленника стали граждане, которым были необходимы услуги перевозчика, - рассказывает сотрудник пресс-службы Куйбышевского районного отделения МВД Александра Озерова. - Подозреваемый получал денежные средства в качестве предоплаты, не собираясь оказывать обещанные услуги. Правоохранители установили личность и задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.

Преступника привлекли к уголовной ответственности. Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы.

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