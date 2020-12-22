Военнослужащим ЛНР передали новогодние поздравления от детей Республики. Фото: скриншот видео НМ ЛНР

Новогодние подарки и поздравления от детей Луганской Народной Республики передали военнослужащим Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

- Новогодние подарки и поздравления собрали учителя, родители учеников и дети столичных школы № 5, гимназии № 30 имени Фесенко и детского сада № 50 и передали защитникам ЛНР для того, чтобы они тоже ощутили новогоднее настроение, - говорится в сообщении.

Посылку передавала депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина. Она поблагодарила военнослужащих за ежедневный ратный героический труд.

- Мы привезли вам часть сердца, чтобы вы хотя бы чуть-чуть почувствовали себя как в семье, как дома, - сказала она защитникам Республики. - И чтобы ваши суровые военные дни были скрашены теплом детских, женских, домашних сердец нашей любимой Республики.

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