Перебросили в Республику в ходе обмена пленными: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ

За шпионаж и подготовку теракта уроженцу Киевской области приговорили 17 годам лишения свободы. Фото: скриншот видео МГБ ЛНР

Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил заброшенного в Республику в ходе обмена пленными агента Службы безопасности Украины к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- По заданию СБУ Олексиенко проник в ряды Народной милиции, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в Луганске, - рассказали в ведомстве.

В министерстве госбезопасности Республики отметили, что замыслом иностранных спецслужб являлось достижение наибольшего количества жертв среди мирного населения и дискредитация военнослужащих силовых структур ЛНР, - сообщили в ведомстве.

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