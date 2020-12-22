Новый год и Крещение в ДНР 2021: Когда отменят комендантский час

Глава ДНР подписал распоряжение о приостановке комендантского часа. Фото: Евгения Карпачева

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал распоряжение о приостановке действия комендантского часа на Новый год и Крещение в ДНР 2021.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23.00 часов 31 декабря 2020 года до 05.00 часов 10 января 2021 года, - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте руководителя государства.

Комендантский час не будет действовать в ночь с 18 на 19 января, когда будет отмечаться православный праздник Крещения Господня.

Руководитель ДНР поручил министру внутренних дел Республики организовать усиленное патрулирование в дни приостановки действия комендантского часа.

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