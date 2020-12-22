Новогодние выходные в ДНР продлятся 10 дней
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в распоряжение № 404. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.
Таким образом, новогодние выходные в ДНР продлятся 10 дней: с четверга 31 декабря по воскресенье 10 января включительно.
Кроме того, организациям, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, предписывается перенести рабочий день с понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля.
Напомним, что Денис Пушили установил праздничные дни в 2021 году.
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