Новогодние выходные в ДНР продлятся 10 дней Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в распоряжение № 404. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Таким образом, новогодние выходные в ДНР продлятся 10 дней: с четверга 31 декабря по воскресенье 10 января включительно.

Кроме того, организациям, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, предписывается перенести рабочий день с понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля.

Напомним, что Денис Пушили установил праздничные дни в 2021 году.

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