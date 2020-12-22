Глава ДНР установил праздничные дни в 2021 году

Денис Пушилин подписал распоряжение Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике установили выходные и перенос рабочих дней в связи с праздниками в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Определить, что 02, 04, 05, 06, 08 января, 05 ноября, 31 декабря 2021 года являются выходными в Донецкой Народной Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя», – сказано в распоряжении №474, опубликованном на официальном сайте руководителя государства.

Отмечается, что руководители Пенсионного фонда, «Почты Донбасса», Центрального республиканского банка и организаций, где работа не может прерываться, разрешено установить переносы обозначенных выходных.

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