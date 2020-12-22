Денис Пушилин поздравил энергетиков ДНР с профессиональным праздником

Глава ДНР поздравил энергетиков Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.

- Энергетический комплекс Донбасса всегда был и остается одной из ключевых и стратегически важных отраслей экономики. Трудно переоценить значение работы энергетиков, ведь именно благодаря их труду создаются самые необходимые блага – тепло и свет, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что энергетиков Республики отличают мужество, ответственность и особое чувство долга.

- Сегодня в отрасли происходят важные изменения, которые позволят не только обеспечить энергетическую безопасность нашего государства, но и создать надежные предпосылки для развития экономики страны в целом, - говорит Денис Владимирович. - Хочу искренне поблагодарить всех работников и ветеранов энергетической отрасли за преданность своему делу. Убежден, что вы и в дальнейшем будете так же отлично справляться с задачами любой сложности.

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