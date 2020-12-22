Коронавирус в ДНР выявили еще у 181 жителя

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 181 жителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще у 181 человека был выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 21 декабря проведено 426 исследовани1, из них выявлено 168 случая заболевания (39,4%) и у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с выздоровлением было выписано 70 человек.

За сутки от коронавируса скончались 15 жителей Республики.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 13 703 человек. Из этого числа 8018 жителей выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1241 летальный случай. Лечение продолжают 4444 пациента.

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