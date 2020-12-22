Киевские силовики разместили бронемашину в Счастье

Техника обнаружена в Счастье. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение в жилых кварталах населенных пунктов подконтрольного Киеву Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о размещении киевскими силовиками бронированной машины в районе Счастья.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение техники украинских оккупантов: в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - одна боевая бронированная машина в районе населенного пункта Счастье, - говорится в сообщении

В оборонном ведомстве Республики отметили, что этот факт подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОСБЕ.

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